ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские теннисистки Ольга Говорцова и Юлия Готовко сыграют в квалификации US Open

24.08.2021 10:43 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки примут участие в квалификационном этапе последнего в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытом чемпионате США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ольга Говорцова (136-й номер мирового рейтинга) в первом круге квалификации встретится с американской теннисисткой Риз Брантмайер (1152). Соперницей Юлии Готовко (249) будет французская теннисистка Джессика Понше (240). Чтобы пробиться в основную сетку US Open спортсменкам нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Без участия в квалификации на хардовых кортах Нью-Йорка сыграют три представительницы Беларуси - Арина Соболенко (2), Виктория Азаренко (19) и Александра Саснович (99). В мужском турнире выступят Илья Ивашко (63) и Егор Герасимов (81).

Матчи открытого чемпионата США пройдут с 30 августа по 12 сентября.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ольга Говорцова (136-й номер мирового рейтинга) в первом круге квалификации встретится с американской теннисисткой Риз Брантмайер (1152). Соперницей Юлии Готовко (249)...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Ясинский определился в составом белорусской молодежки на матчи с футболистами Исландии и Португалии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by