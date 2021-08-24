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Белорусские теннисистки Ольга Говорцова и Юлия Готовко сыграют в квалификации US Open
24.08.2021 10:43 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки примут участие в квалификационном этапе последнего в сезоне турнира серии "Большого шлема" - открытом чемпионате США, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ольга Говорцова (136-й номер мирового рейтинга) в первом круге квалификации встретится с американской теннисисткой Риз Брантмайер (1152). Соперницей Юлии Готовко (249) будет французская теннисистка Джессика Понше (240). Чтобы пробиться в основную сетку US Open спортсменкам нужно преодолеть три квалификационных барьера.
Без участия в квалификации на хардовых кортах Нью-Йорка сыграют три представительницы Беларуси - Арина Соболенко (2), Виктория Азаренко (19) и Александра Саснович (99). В мужском турнире выступят Илья Ивашко (63) и Егор Герасимов (81).
Матчи открытого чемпионата США пройдут с 30 августа по 12 сентября.-0-
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Ольга Говорцова (136-й номер мирового рейтинга) в первом круге квалификации встретится с американской теннисисткой Риз Брантмайер (1152). Соперницей Юлии Готовко (249)...
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