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А. Саснович 24 августа поборется за выход в 1/4 теннисного турнира WTA в Кливленде
24.08.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Призовой фонд турнира около 250 тысяч долларов. В 21:30 прямую трансляцию встречи белоруски против аргентинки Нади Подорошки будет вести телеканал
В поединке за выход в 1/8 финала белорус уступил на двух тай-брейках французу Ришару Гаске 6:7, 6:7. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Илья Ивашко, еще один наш теннисист, победил в первом раунде итальянца Андреаса Сеппи 6:4, 6:4, а в 1/16 финала сыграет с хорватом Марином Чиличем.
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Призовой фонд турнира около 250 тысяч долларов. В 21:30 прямую трансляцию встречи белоруски против аргентинки Нади Подорошки будет вести телеканал "Беларусь 5". В...
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