А. Саснович 24 августа поборется за выход в 1/4 теннисного турнира WTA в Кливленде

Источник материала: БT

Призовой фонд турнира около 250 тысяч долларов. В 21:30 прямую трансляцию встречи белоруски против аргентинки Нади Подорошки будет вести телеканал "Беларусь 5" . В преддверии US Open вся теннисная элита сейчас сосредоточена в США. Егор Герасимов (81-й номер мирового рейтинга) ночью завершил выступление на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом 717,9 тыс. долларов.

В поединке за выход в 1/8 финала белорус уступил на двух тай-брейках французу Ришару Гаске 6:7, 6:7. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Илья Ивашко, еще один наш теннисист, победил в первом раунде итальянца Андреаса Сеппи 6:4, 6:4, а в 1/16 финала сыграет с хорватом Марином Чиличем.





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