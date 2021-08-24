В Токио по случаю открытия Паралимпийских игр над национальным стадионом небо украсил масштабный фейерверк

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Небо над Токио расцветил невероятно яркими красками масштабный фейерверк. Разноцветные огни взметнулись над национальным стадионом по случаю открытия Паралимпийских игр. На рассвете в небо над японской столицей поднялась эскадрилья воздушных акробатов: они представили столичным жителям свою показательную программу. Несмотря на пышность торжеств по случаю открытия, они прошли в отсутствие зрителей. В связи с очередной вспышкой COVID власти страны установили чрезвычайно жесткие ограничения на проведение любых массовых мероприятий.

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