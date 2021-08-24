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В Токио по случаю открытия Паралимпийских игр над национальным стадионом небо украсил масштабный фейерверк
24.08.2021 18:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Небо над Токио расцветил невероятно яркими красками масштабный фейерверк. Разноцветные огни взметнулись над национальным стадионом по случаю открытия Паралимпийских игр. На рассвете в небо над японской столицей поднялась эскадрилья воздушных акробатов: они представили столичным жителям свою показательную программу. Несмотря на пышность торжеств по случаю открытия, они прошли в отсутствие зрителей. В связи с очередной вспышкой COVID власти страны установили чрезвычайно жесткие ограничения на проведение любых массовых мероприятий.
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В Токио по случаю открытия Паралимпийских игр над национальным стадионом небо украсил масштабный фейерверк
Небо над Токио расцветил невероятно яркими красками масштабный фейерверк. Разноцветные огни взметнулись над национальным стадионом по случаю открытия...
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