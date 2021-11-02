"Зенит" сыграет в Турине, киевское "Динамо" примет "Барселону" в ЛЧ

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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В групповом раунде футбольной Лиги чемпионов сегодня состоятся стартовые встречи второго круга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Аутсайдеры квартета Е футболисты киевского "Динамо" примут на своей арене испанскую "Барселону". В поединке 3-го тура киевляне уступили "Барсе" на "Камп Ноу" со счетом 0:1. В первом круге чемпионы Украины набрали всего одно очко, не забив ни одного гола и пропустив 6 мячей в свои ворота. Безоговорочный лидер этой группы немецкая "Бавария" сыграет в Мюнхене с португальской "Бенфикой", которую перед этим разгромила в Лиссабоне с результатом 4:0. Чемпионы Германии в трех предыдущих встречах набрали 9 очков из 9 возможных при разнице мячей 12-0. Положение команд: "Бавария" - 9 очков, "Бенфика" - 4, "Барселона" - 3, "Динамо" - 1.

Чемпион России питерский "Зенит" в Турине попытается взять реванш у фаворита квартета Н итальянского "Ювентуса" за недавнее домашнее поражение с результатом 0:1. В другом поединке неудачник первой половины турнирной дистанции шведский "Мальме" встретится у себя дома с действующим победителем ЛЧ лондонским "Челси". В британской столице английский клуб выиграл у чемпиона Швеции с крупным счетом 4:0. Положение команд: "Ювентус" - 9, "Челси" - 6, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0.

Также сегодня матчи 4-го тура пройдут еще в двух группах:

F - "Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Вильярреал" (Испания) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария). Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 6, "Вильярреал" - 4, "Аталанта" - 4, "Янг Бойз" - 3.

G - "Вольфсбург" (Германия) - "Зальцбург" (Австрия), "Севилья" (Испания) - "Лилль" (Франция). Положение команд: "Зальцбург" - 7, "Севилья" - 3, "Вольфсбург" - 2, "Лилль" - 2.

В остальных квартетах стартовые встречи второго тура состоятся завтра:

А - "Манчестер Сити" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия), "Лейпциг" (Германия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция). Положение команд: "Пари Сен-Жермен" - 7, "Манчестер Сити" - 6, "Брюгге" - 4, "Лейпциг" - 0.

В - "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания), "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия). Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико" - 4, "Порту" - 4, "Милан" - 0.

С - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды), "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция). Положение команд: "Аякс" - 9, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 3, "Бешикташ"- 0.

D - "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Интер" (Милан, Италия), "Реал" (Мадрид, Испания) - "Шахтер" (Донецк, Украина). Положение команд: "Шериф" - 6, "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет Себастьян Аллер ("Аякс"), забивший 6 мячей, Роберт Левандовски ("Бавария") и Мохамед Салах ("Ливерпуль") забили по 5 мячей.-0-