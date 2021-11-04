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"Цмокi-Мiнск" проиграли второй  поединок в Кубке ФИБА-Европа

04.11.2021 06:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" потерпели второе поражение подряд в розыгрыше Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 4-го тура группы G  чемпионы Беларуси уступили в гостях греческому "Перистери" со счетом 70:80 (11:17, 14:19, 25:24, 20:20). Лучшим в составе минчан оказался Анджело Уорнер, набравший 27 очков при трех подборах и пяти результативных передачах. В первом круге подопечные Ростислава Вергуна выиграли у греков на своей арене со счетом 87:85. Затем минчане победили на выезде немецкий "Кральсхайм" - 81:77, а потом проиграли в Орхусе датскому клубу "Баккен Беарз" с результатом 93:101. 

В другом  поединке этого тура "Кральсхайм" уступил на своей площадке  "Баккен Беарз" - 77:86.

Положение команд после четырех игровых дней: "Цмокi-Мiнск" - 6 очков, "Кральсхайм" - 6, "Перистери" - 6, "Баккен Беарз" - 6.

Оставшиеся встречи группового этапа минские "драконы" проведут на своей арене: 10 ноября с "Красльсхаймом" и 17 ноября с "Баккен Беарз".

В следующий раунд розыгрыша Кубка ФИБА-Европа выйдут по две лучшие команды из восьми квартетов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В матче 4-го тура группы G  чемпионы Беларуси уступили в гостях греческому "Перистери" со счетом 70:80 (11:17, 14:19, 25:24, 20:20). Лучшим в составе минчан оказался Анджело Уорнер,...
 
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