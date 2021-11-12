Соболенко проиграла Бадосе на итоговом турнире WTA

Источник материала: БелТА

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко с поражения дебютировала на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в мексиканской Гвадалахаре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем первом поединке предварительной группы "Чичен-Ица" лучшая белорусская теннисистка проиграла в двух сетах испанке Пауле Бадосе (10-й номер мирового рейтинга) - 4:6, 0:6. В первой партии Соболенко поначалу диктовала свои условия, вела со счетом 4:2, но потом игра у нее разладилась и Бадоса взяла четыре гейма подряд. Во втором сете у белоруски вообще ничего не получалось и она проиграла его с сухим счетом. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В другом матче этого квартета греческая теннисистка Мария Саккари (6) сыграет с полькой Игой Свентек (9).

В первом поединке предварительной группы "Теотиуакан" эстонка Анетт Контавейт (8) уверенно переиграла в двух партиях третью ракетку планеты чешскую теннисистку Барбору Крейчикову - 6:3, 6:4. Во втором матче этого квартета чешка Каролина Плишкова (4) в упорнейшей борьбе за два с половиной часа одолела испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу (5) - 4:6, 6:2, 7:6 (8:6). Во втором туре Контавейт встретится с Плишковой, а Мугуруса будет соперничать с Крейчиковой.

Стартовые встречи прошли и в парных состязаниях. В квартете "Эль Тахин" японки Сюко Аояма и Ена Шибахара победили словенско-хорватский дуэт Андрея Клепач / Дарья Юрак - 6:0, 6:4. Американо-нидерландский тандем Николь Мелихар-Мартинес / Деми Схюрс был сильнее австралийки Саманты Стосур и китаянки Чжан Шуай - 6:2, 6:2. В группе "Теночтитлан" бельгийская теннисистка Элизе Мертенс и представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй одержали победу над американо-чилийским дуэтом Дезире Кравчик / Алекса Гуарачи - 7:6 (7:3), 6:2. Канадка Шэрон Фичмен и мексиканка Джулиана Олмос встретятся с чешской парой Барбора Крейчикова / Катерина Синякова.

Встречи группового этапа завершатся 15 ноября, после чего по два лучших представителя каждого квартета 16 ноября проведут полуфинальные игры, победители которых 17 ноября встретятся в финалах. Общий призовой фонд итогового турнира WTA 2021 года составит $5 млн.

В 2019 году победительницей женского итогового турнира, который принимал китайский Шэньчжэнь, стала нынешний лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти, обыгравшая в финале украинскую теннисистку Элину Свитолину. В нынешнем сезоне Эшли Барти решила не выступать в Гвадалахаре по состоянию здоровья и не сможет защитить свой титул. В прошлом году соревнования лучших теннисисток планеты были отменены из-за пандемии COVID-19.

Чаще других итоговый турнир WTA выигрывала чешка Мартина Навратилова, в активе которой 8 побед. По пять титулов у немки Штеффи Граф и американки Серены Уильямс. В 2011 году белоруска Виктория Азаренко добралась до финала, в котором уступила чешской теннисистке Петре Квитовой.-0-