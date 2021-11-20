Белорусские конькобежцы заняли 5-е место в командном спринте на этапе КМ в Норвегии

Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси заняла пятое место в командном спринте на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стефан Невмержицкий, Артем Чабан и Игнат Головатюк показали результат - 1 мин. 22,492 сек. Победила команда Китая - 1 мин. 20,122 сек. Второе место заняли конькобежцы Норвегии - 1 мин. 21,025 сек. Замкнули тройку сильнейших спортсмены Польши - 1 мин. 21,250 сек.

Что касается остальных выступлений белорусов то Игнат Головатюк на дистанции 1000м занял 13-е место, а на 500 м был - 17-м.

На 500-метровке у женщин Анна Нифонтова стала 11-й, на дистанции 5000 м Марина Зуева заняла 10-ю позицию в итоговом протоколе. -0-