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Белорусские конькобежцы заняли 5-е место в командном спринте на этапе КМ в Норвегии

20.11.2021 22:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси заняла пятое место в командном спринте на втором этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Ставангере (Норвегия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стефан Невмержицкий, Артем Чабан и Игнат Головатюк показали результат - 1 мин. 22,492 сек. Победила команда Китая - 1 мин. 20,122 сек. Второе место заняли конькобежцы Норвегии - 1 мин. 21,025 сек. Замкнули тройку сильнейших спортсмены Польши - 1 мин. 21,250 сек. 

Что касается остальных выступлений белорусов то Игнат Головатюк на дистанции  1000м занял 13-е место, а на 500 м был - 17-м. 

На 500-метровке у женщин Анна Нифонтова стала 11-й, на дистанции 5000 м Марина Зуева заняла 10-ю позицию в итоговом протоколе. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Стефан Невмержицкий, Артем Чабан и Игнат Головатюк показали результат - 1 мин. 22,492 сек. Победила команда Китая - 1 мин. 20,122 сек. Второе место заняли конькобежцы...
 
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