Иранец Расул Мотамеди выиграл золото ЧМ по тяжелой атлетике в категории 102 кг

Источник материала: БелТА

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иранец Расул Мотамеди выиграл золото чемпионата мира по тяжелой атлетике в категории 102 кг в классическом двоеборье. Турнир продолжается в Ташкенте (Узбекистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат спортсмена из исламской республики - 397 кг (рывок 177 кг + толчок 220 кг). Серебро на счету Юн Сеон Джина из Республики Корея - 396 кг (180 кг + 216 кг). Бронзу завоевал еще один представитель Ирана Амир Хогауги - 388 кг (172 кг +216 кг).

Белорусский спортсмен Александр Венскель, выступавший в группе В, показал там лучший итоговый результат - 372 кг (172 кг + 200 кг), однако выше 7-го места в итоговом протоколе не поднялся.

В весовой категории 81 кг у женщин первенствовала украинка Алина Марущак - 248 кг (113 кг + 135 кг). Серебро завоевала Валерия Ривас (Колумбия) - 239 кг (105 кг + 134 кг). Представительница Республики Корея И-Сеул Ким - с бронзой. Ее достижение в двоеборье - 238 кг (108 кг+130 кг).