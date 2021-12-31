ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виталий Жуковский покинул пост главного тренера БАТЭ

31.12.2021 09:07 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов борисовского БАТЭ Виталий Жуковский покинул свой пост в связи с завершением срока контракта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с ним с борисовской командой расстались тренеры Павел Плют, Андрей Мисюк, Александр Кравченко и главный врач Павел Гончаренко.

Виталий Жуковский возглавил БАТЭ в декабре 2020 года. Под его руководством в минувшем сезоне борисовчане стали серебряными призерами чемпионата Беларуси, уступив второй год подряд золотые медали солигорскому "Шахтеру". До этого Виталий Жуковский десять лет был наставником "Ислочи". Начав выступления с чемпионата Минской области, эта команда пробилась в высшую лигу национального первенства, где играет с 2016 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер футболистов борисовского БАТЭ Виталий Жуковский покинул свой пост в связи с завершением...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Алексей Бага стал главным тренером футболистов "Сумгаита"
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Спорта

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by