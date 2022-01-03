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Минское "Динамо" сыграет в гостях у "Северстали" в чемпионате КХЛ

03.01.2022 08:33 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проведут сегодня первый в наступившем году поединок регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Четырехматчевую выездную серию минчане начнут игрой в Череповце против местной "Северстали". На эту встречу в составе "зубров" отправился только один голкипер - Патрик Рыбар. Его коллеги по амплуа Алексей Колосов и Сергей Большаков остались в Минске по медицинским показателям.

После 44 проведенных встреч в активе "зубров" 50 очков, и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Хоккеисты "Северстали" набрали 57 баллов и занимают пятое место.

Также сегодня состоится еще 8 встреч: "Адмирал" (Владивосток) - "Амур" (Хабаровск), "Сибирь" (Новосибирск) - "Ак Барс" (Казань), "Барыс" (Нур-Султан) - "Динамо" (Рига), "Салават Юлаев" (Уфа) - "Металлург" (Магнитогорск), "Локомотив" (Ярославль) - "Динамо" (Москва), "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Торпедо" (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва) - "Авангард" (Омск), "Йокерит" (Хельсинки) - "Автомобилист" (Екатеринбург).

После матча в Череповце минские динамовцы 5 января сыграют в Подольске с подмосковным "Витязем", 7 января - поединок в Омске с "Авнгардом", 12 января - встреча в Риге с местным "Динамо". Следующий поединок на льду "Минск-Арены" подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 17 января против "Северстали".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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После 44 проведенных встреч в активе "зубров" 50 очков, и они находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Хоккеисты "Северстали" набрали 57...
 
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