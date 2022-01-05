ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Виктор Гончаренко покинул ФК "Краснодар"

05.01.2022 10:21 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера российского футбольного клуба "Краснодар". Такая информация размещена на официальном сайте краснодарской команды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В официальном сообщении говорится: "Руководство ФК "Краснодар" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, а также двух его помощников - Василия Березуцкого и Александра Ермаковича".

Виктор Гончаренко возглавил "Краснодар" в апреле 2021 года. Под его руководством команда провела 25 матчей, одержав 11 побед при 5 ничьих и 9 поражениях. После 18 туров чемпионата России футболисты "Краснодара" занимают пятое место, набрав 29 очков. Впереди питерский "Зенит" - 38 очков, у московского "Динамо" 36 баллов, в активе "Сочи" 31 очко, на один балл отстает московский ЦСКА, из которого Виктор Гончаренко перешел в "Краснодар".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В официальном сообщении говорится: "Руководство ФК "Краснодар" приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко, а также двух его...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" сыграет в гостях у "Витязя" в чемпионате КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Новости Спорта

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by