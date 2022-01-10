Соболенко осталась второй, Саснович поднялась на 30 мест в рейтинге WTA

Источник материала: БелТА

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой вторую позицию в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка неудачно выступила на турнире в австралийской Аделаиде и сейчас имеет в своем активе 6351 очко.

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко находится на 25-й строке (2266 очков), Александра Саснович, пробившаяся в финал турнира в австралийском Мельбурне, поднялась сразу на 30-позиций - с 107-го на 77-е место (923), Ольга Говорцова занимает 138-ю строку (564), у Юлии Готовко 187-е место (369).

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8051 очко,

2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6351,

3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5635,

4. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5008,

5. Каролина Плишкова (Чехия) - 4666,

6. Мария Саккари (Греция) - 4385,

7. Анетт Контавейт (Эстония) - 4351,

8. Ига Свентек (Польша) - 3971,

9. Паула Бадоса (Испания) - 3849,

10. Унс Джабир (Тунис) - 3455.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 48-е место (1194), у Егора Герасимова 106-я позиция (712).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) - 11 015 очков,

2. Даниил Медведев (Россия) - 8935,

3. Александр Зверев (Германия) - 7970,

4. Стефанос Циципас (Греция) - 6540,

5. Андрей Рублев (Россия) - 4990,

6. Рафаэль Надаль (Испания) - 4875,

7. Маттео Берреттини (Италия) - 4603,

8. Каспер Рууд (Норвегия) - 4155,

9. Феликс Оже-Альясим (Канада) - 3653,

10. Хуберт Гуркач (Польша) - 3706.

На этой неделе ведущие теннисисты планеты выступят на турнирах в Сиднее и Аделаиде. В следующий понедельник, 17 января, в Мельбурне стартует первый в новом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.-0-