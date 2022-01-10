|
Соболенко осталась второй, Саснович поднялась на 30 мест в рейтинге WTA
10.01.2022 09:03 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко сохранила за собой вторую позицию в обновленном сегодня рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка неудачно выступила на турнире в австралийской Аделаиде и сейчас имеет в своем активе 6351 очко.
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко находится на 25-й строке (2266 очков), Александра Саснович, пробившаяся в финал турнира в австралийском Мельбурне, поднялась сразу на 30-позиций - с 107-го на 77-е место (923), Ольга Говорцова занимает 138-ю строку (564), у Юлии Готовко 187-е место (369).
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) - 8051 очко,
2. Арина Соболенко (Беларусь) - 6351,
3. Гарбинье Мугуруса (Испания) - 5635,
4. Барбора Крейчикова (Чехия) - 5008,
5. Каролина Плишкова (Чехия) - 4666,
6. Мария Саккари (Греция) - 4385,
7. Анетт Контавейт (Эстония) - 4351,
8. Ига Свентек (Польша) - 3971,
9. Паула Бадоса (Испания) - 3849,
10. Унс Джабир (Тунис) - 3455.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 48-е место (1194), у Егора Герасимова 106-я позиция (712).
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) - 11 015 очков,
2. Даниил Медведев (Россия) - 8935,
3. Александр Зверев (Германия) - 7970,
4. Стефанос Циципас (Греция) - 6540,
5. Андрей Рублев (Россия) - 4990,
6. Рафаэль Надаль (Испания) - 4875,
7. Маттео Берреттини (Италия) - 4603,
8. Каспер Рууд (Норвегия) - 4155,
9. Феликс Оже-Альясим (Канада) - 3653,
10. Хуберт Гуркач (Польша) - 3706.
На этой неделе ведущие теннисисты планеты выступят на турнирах в Сиднее и Аделаиде. В следующий понедельник, 17 января, в Мельбурне стартует первый в новом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) лучший из белорусов Илья Ивашко занимает 48-е место (1194), у Егора Герасимова 106-я позиция (712).
|
Архив (Новости Спорта)