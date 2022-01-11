Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в 1/16 финала турнира в Аделаиде

Источник материала: БелТА

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в первом раунде турнира в австралийской Аделаиде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью в матче 1/16 вторая ракетка планеты уступила шведке Ребекке Петерсон (93-й номер мирового рейтинга) - 7:5, 1:6, 5:7. В этой игре белоруска умудрилась допустить 21 двойную ошибку на подачах при всего трех у соперницы. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Арина Соболенко проигрывает свои первые встречи на втором турнире подряд. В поединке за выход в четвертьфинал Ребекка Петерсон встретится с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл (59).

В мужской части этих соревнований белорус Егор Герасимов (106) в 1/16 финала сегодня сыграет с итальянским теннисистом Джанлукой Магером (62). На прошлой неделе они встречались в 1/8 финала предыдущего турнира в Аделаиде и тогда Герасимов взял верх в трехсетовом поединке - 6:1, 3:6, 6:3. Так же, как и неделю назад, Егор Герасимов вышел в основную сетку, одержав две виктории в квалификации - над аргентинцем Хуаном Черундоло (81) - 6:4, 5:7, 7:5 и представителем Монако Хьюго Нисом (692) - 6:2, 6:3.

Турнир Adelaide International - 2 финиширует 15 января. Затем ведущие теннисисты перебазируются в Мельбурн, где 17 января стартует первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат Австралии.-0-