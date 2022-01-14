Гандболисты Беларуси сыграют с немцами на старте чемпионата Европы

Источник материала: БелТА

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня стартуют на чемпионате Европы, который проходит на площадках Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы D белорусы сыграют в Братиславе с командой Германии (начало в 20.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Во втором поединке этого квартета гандболисты Австрии встретятся с поляками. В воскресенье, 16 января, подопечные Юрия Шевцова сыграют с гандболистами Польши, а 18 января завершат первую стадию турнира матчем со сборной Австрии.

Также сегодня в Будапеште встретятся сборные Исландии и Португалии, выступающие в группе В. Вчера в этом квартете команда Нидерландов победила венгров со счетом 31:28.

Результаты встреч первого тура в остальных квартетах:

А - Словения - Северная Македония - 27:25, Дания - Черногория - 30:21;

С - Сербия - Украина - 31:23, Франция - Хорватия - 27:22;

Е - Испания - Чехия - 28:26, Швеция - Босния и Герцеговина - 30:18;

F - Россия - Литва - 29:27, Норвегия - Словакия - 35:25.

В основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных групп. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом является 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-