Эксперты снизили шансы на успех Соболенко на Australian Open

Источник материала: BetON

«Фестиваль двойных ошибок» на старте нового сезона у первой ракетки Беларуси Арины Соболенко заставил беттинг-экспертов изменить свой прогноз на выступление теннисистки на первом турнире Большого Шлема в 2022-м году.

Для белорусской теннисистки, занимающей высокое второе место в мировом рейтинге по версии WTA, календарный год начался неудачно. Она стартовала на двух турнирах, проходивших в одном и том же австралийском городе – Аделаиде, и каждый раз выбывала уже после первого поединка. Сперва Соболенко проиграла словенке Кайе Юван (6:7, 1:6), а затем потерпела поражение от шведской теннисистки Ребекки Петерсон (7:5, 1:6, 5:7).

Но самое печальное в этих двух стартовых матчах года для Арины даже не сам факт поражений, а то, что в обоих матчах белоруска допустила непозволительно большое количество двойных ошибок (когда у теннисистки не прошли обе подачи, имеющиеся в распоряжении при розыгрыше). В игре с Юван таких ошибок было 18, а в матче с Петерсон еще больше – 21.

Не лучшая форма Соболенко заставила беттинг-экспертов изменить свои прогнозы на выступление Арины в первом большом турнире года – Открытом чемпионате Австралии. В частности, свои котировки изменили и аналитики известной компании Бетсити, в которой особое внимание удалено теннисным баталиям высшего уровня. Если загрузить приложение БК Бетсити на телефон или другое подходящее устройство, можно убедиться, что сейчас шансы Соболенко победить на Australian Open оцениваются всего в 6.5% вероятности. Хотя еще совсем недавно – на старте календарного года этот показатель достигал 12%.

Безусловно, на мнение экспертов повлиял неубедительный теннис, который белорусская первая ракетка демонстрирует в начале года. Особенно уровень ее игры и уверенности в своих силах диссонирует с е прошлогодними выступлениями. Как сообщает портал Betonmobile.by, именно в 2021-м году Соболенко достигла наивысших показателей в рейтинге лучших теннисисток планеты, поднявшись в итоге на вторую строчку мировой классификации.

Также в прошлом году Арине покорились наивысшие отметки в карьере в плане выступлений сразу на трех турнирах серии Большого Шлема. На Уимблдоне и US Open представительница Беларуси добралась до полуфиналов, чего с нею никогда ранее не случалось. А на Открытом чемпионате Австралии Соболенко дошла до четвертого круга, что также стало наивысшим достижением белоруски на этом турнире.

Сможет ли Соболенко переступить через проблемы на старте нового года и вновь обрести прежнюю уверенность в своем теннисе? Ответа на этот вопрос осталось ждать уже недолго – уже 17-го января стартует основная сетка Australian Open-2022, который станет первым по-настоящему важным и сложным экзаменом для Арины и ее характера.