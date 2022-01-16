Динара Алимбекова заняла шестое место в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла шестое место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира, который завершается сегодня в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска, убежавшая в гонку четвертой, обошлась без промахов только на второй стрельбе из положения лежа. После трех других рубежей биатлонистка неизменно заходила на штрафной круг. На финише Динара Алимбекова проиграла победительнице пасьюта Марте Ройселанн 53,2 сек. Норвежка, уверенно лидирующая в общем зачете, сегодня не промахнулась ни разу. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг с отставанием в 20,8 сек. На третьей позиции расположилась ее сестра Ханна Эберг, уступившая норвежке 32,4 сек.

Анна Сола по ходу гонки отыграла 23 позиции и пришла к финишу 13-й (+1 мин. 41 сек.). В ее пассиве - два штрафных круга. Елена Кручинкина допустила пять неточных выстрелов и в итоге расположилась на 45-й позиции (+4 мин. 06,2 сек.). Ирина Лещенко на старт пасьюта не вышла.

Немногим позже в мужской гонке преследования примут участие четыре представителя Беларуси: Антон Смольский (3-й номер; отставание от лидера 32 сек.), Максим Воробей (28; + 1 мин. 17 сек.), Никита Лобастов (47; +1 мин. 28 сек.) и Дмитрий Лазовский (55; +1 мин. 47 сек.).-0-