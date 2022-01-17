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Александра Саснович проиграла в 1/64 финала Australian Open

17.01.2022 07:23 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" стартовал 110-й открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом поединке женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (77) в упорной борьбе уступила китайской теннисистке Жен Синвэнь (111) - 3:6, 6:1, 6:7 (5:10). Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Также сегодня двукратная победительница австралийского первенства Виктория Азаренко (25) сыграет с венгеркой Панной Удварди (98). Завтра вторая ракетка мира Арина Соболенко будет соперничать с австралийкой Сторм Сандерс (135).

В 1/64 финала мужского одиночного разряда белорус Егор Герасимов, занимающий 106-е место в мировом рейтинге, встречается с десятой ракеткой планеты польским теннисистом Хубертом Гуркачем. Завтра еще один белорус Илья Ивашко (48) в 1/64 финала сыграет с испанцем Пабло Андухаром (88).

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится 30 января.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В стартовом поединке женского одиночного разряда белоруска Александра Саснович (77) в упорной борьбе уступила китайской теннисистке Жен Синвэнь (111) - 3:6, 6:1, 6:7 (5:10)....
 
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