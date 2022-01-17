Белорусские гандболисты проиграли полякам на чемпионате Европы

Источник материала: БелТА

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на чемпионате Европы, который проходит на аренах Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура предварительной группы D в Братиславе белорусы проиграли команде Польши со счетом 20:29. В дебюте встречи соперники шли вровень, а к началу 12-й минуты поляки воспользовались многочисленными ошибками белорусских гандболистов и оторвались на пять мячей - 8:3. К перерыву белорусы сумели наладить игру в обороне и сократили разрыв - 11:14. Во второй половине встречи игра у белорусской команды полностью разладилась, и поляки сполна воспользовались промахами, выиграв с преимуществом в девять мячей. Таким образом, сборная Беларуси потеряла шансы пробиться в основной раунд континентального первенства.

На старте подопечные Юрия Шевцова уступили немцам - 29:33, которые во втором туре обыграли команду Австрии - 34:29. В первый игровой день поляки были сильнее австрийцев - 36:31. Положение команд после двух туров: Германия - 4 очка, Польша - 4, Беларусь - 0, Австрия - 0. Немцы и поляки обеспечили себе выход во второй этап.

Результаты встреч второго тура в остальных группах:

А - Дания - Словения - 34:23, Черногория - Северная Македония - 28:24. Положение команд: Дания - 4, Черногория - 2, Словения - 2, Северная Македония - 0.

В - Венгрия - Португалия - 31:30, Исландия - Нидерланды - 29:28. Положение команд: Исландия - 4, Венгрия - 2, Нидерланды - 2, Португалия - 0.

С - Франция - Украины - 36:23, Хорватия - Сербия - 23:20. Положение команд: Франция - 4 очка, Сербия - 2, Хорватия - 2, Украина - 0.

Е - Испания - Швеция - 32:28, Чехия - Босния и Герцеговина - 27:19. Положение команд: Испания - 4, Швеция - 2, Чехия - 2, Босния и Герцеговина - 0.

F - Россия - Норвегия - 23:22, Словакия - Литва - 26:31. Положение команд: Россия - 4, Словакия - 2, Норвегия - 2, Литва - 0.-0-