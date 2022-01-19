Белорусские гандболисты победили австрийцев в матче чемпионата Европы

Источник материала: БелТА

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси победой завершили выступление на чемпионате Европы, который проходит на площадках Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем последнем поединке предварительной группы D подопечные Юрия Шевцова обыграли в Братиславе австрийцев со счетом 29:26. До этого белорусы уступили командам Германии (29:33) и Польши (20:29). Белорусы и австрийцы не смогли пробиться в следующий этап соревнований. В матче двух лидеров этого квартета гандболисты сборной Германии обыграли команду Польши с результатом 30:23 . Итоговое положение: Германия - 6 очков, Польша - 4, Беларусь - 2, Австрия - 0. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап ЧЕ, но попасть в полуфинал не смогла, заняв десятое итоговое место. Всего белорусские гандболисты семь раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом стало 8-е место в 1994 году на турнире в Португалии с участием 12 команд.

Гандболисты Нидерландов в заключительной встрече группы В победили в Будапеште португальцев с минимальным перевесом - 32:31. В другом матче 3-го тура венгры уступили исландцам - 30:31. Итоговое положение: Исландия - 6, Нидерланды - 4, Венгрия - 2, Португалия - 0.

Составы двух шестерок основного этапа 15-го мужского первенства Старого Света выглядят так:

группа 1 (Будапешт): Дания (2 очка), Франция (2), Исландия (2), Нидерланды (0), Черногория (0), Хорватия (0);

группа 2 (Братислава): Германия (2), Испания (2), Россия (2), Польша (0), Швеция (0), Норвегия (0).

Встречи второго раунда пройдут с 20 по 26 января. Полуфиналы намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-