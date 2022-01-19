Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала Australian Open

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (25-й номер мирового рейтинга) вышла в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минувшей ночью двукратная победительница Australian Open в матче 1/32 финала без особых проблем взяла верх над швейцарской теннисисткой Джил Белен Тайхман (34) - 6:1, 6:2. Следующей соперницей Азаренко будет украинка Элина Свитолина (17). В первом раунде экс-первая ракетка планеты также в двух сетах уверенно победила венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1. Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство дважды подряд - в 2012 и 2013 годах.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в 1/64 финала переиграла австралийку Сторм Сандерс (128) - 5:7, 6:3, 6:2. Завтра во втором раунде Соболенко встретится с китайской теннисисткой Ван Синьюй (100).

Еще одна белоруска Александра Саснович (76) в 1/64 финала в упорной борьбе уступила китаянке Жен Синвэнь (111) - 3:6, 6:1, 6:7 (5:10).

На старте мужского одиночного разряда белорусский теннисист Егор Герасимов (106) проиграл поляку Хуберту Гуркачу (11) - 2:6, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 3:6.

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. На этот раз ему не удастся защитить свой титул - власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки планеты за нарушение правил въезда. Год назад у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-