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В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу

20.01.2022 06:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу-2022. В стартовый день турнира состоялись две игры, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче открытия встречались команды Сербии и Португалии. К седьмой минуте балканцы вели в счете 2:0, однако еще до перерыва цифры на табло сравнялись. Во второй половине отрыв в два мяча создали уже португальцы, сербы на это ответить не смогли. Итог поединка – 4:2.

Также в среду хозяева турнира голландцы принимали команду Украины. После первого тайма футболисты из Нидерландов уступали 0:1, но в следующей 20-минутке забили трижды подряд. Второй гол украинцев в концовке положение сил не изменил, в итоге 3:2 в пользу "оранжевых".

В четверг на турнире также состоятся два матча: сборная Казахстана померится силами со словенцами, а команда Финляндии встретится с итальянцами.

Чемпионат Европы по мини-футболу будет проходить в Амстердаме и Гронингене по 6 февраля. В этом году соревнования проводятся в новом формате: участие в розыгрыше впервые принимают сразу 16 команд. Сборная Беларуси отобраться на турнир не смогла, в ноябре уступив Сербии в стыковых матчах (1:3, 2:3).

Самой успешной командой в истории континентальных первенств является сборная Испании, выигрывавшая Евро 7 раз. Две виктории у итальянцев, по разу побеждали команды России и Португалии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В матче открытия встречались команды Сербии и Португалии. К седьмой минуте балканцы вели в счете 2:0, однако еще до перерыва цифры на табло сравнялись.
 
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