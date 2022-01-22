Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии по теннису

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22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в 1/8 финала Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/16 финала женского одиночного разряда вторая ракетка планеты переиграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (41-й номер мирового рейтинга) - 4:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 47 минут.

В игре за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет эстонка Кайя Канепи (115). В первом раунде Арина Соболенко победила австралийскую теннисистку Сторм Сандерс (128) - 5:7, 6:3, 6:2, а в 1/32 финала обыграла китаянку Ван Синьюй (100) - 1:6, 6:4, 6:2.

Завтра двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко (25) в матче за попадание в четвертьфинал сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой (4). В первом круге экс-первая ракетка мира переиграла венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1, в 1/32 финала была сильнее швейцарской теннисистки Джил Белен Тайхман (34) - 6:1, 6:2, а затем также в двух партиях победила украинку Элину Свитолину (17) - 6:0, 6:2. Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство дважды подряд - в 2012 и 2013 годах.

В 1/32 финала женского парного разряда белорусская теннисистка Александра Саснович и россиянка Анна Блинкова уступили бельгийско-российскому тандему Элизе Мертенс / Вероника Кудерметова - 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. Белоруска Лидия Морозова и американка Кейтлин Кристиан проиграли в двух партиях хорватско-американскому дуэту Петра Мартич / Шелби Роджерс - 1:6, 6:7 (4:7).

Белорус Андрей Василевский и британский теннисист Джонни О'Мара в первом матче состязаний мужских пар победили австралийско-американский дуэт Маккензи Макдональд / Джон Миллман - 6:2, 6:2, а потом проиграли испанско-аргентинскому тандему Марсель Гранольерс / Орасио Себальос - 3:6, 3:6.

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. На этот раз ему не удастся защитить свой титул: власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки планеты за нарушение правил въезда. Год назад у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-