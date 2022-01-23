Виктория Азаренко завершила выступление на Australian Open, уступив в 1/8 финала

Источник материала: БелТА

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (25-й номер мирового рейтинга) не смогла пробиться в четвертьфинал Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 1/8 финала двукратная победительница Australian Open уступила в двух сетах чешской теннисистке Барборе Крейчиковой (4) - 2:6, 2:6. В этой игре белоруска допустила 6 двойных ошибок при двух у чешки и всего один раз сумела подать "на вылет", в то время как в активе ее соперницы 6 эйсов. Матч длился 1 час 20 минут. В поединке за выход в полуфинал Крейчикова встретится с американкой Мэдисон Киз (51).

В первом круге Азаренко переиграла венгерку Панну Удварди (98) - 6:3, 6:1, в 1/32 финала была сильнее швейцарской теннисистки Джил Белен Тайхман (34) - 6:1, 6:2, а затем обыграла украинку Элину Свитолину (17) - 6:0, 6:2. Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство дважды подряд - в 2012 и 2013 годах.

Вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в матче 1/8 финала встретится с эстонской теннисисткой Кайей Канепи (115). В 1/64 финала Соболенко одолела австралийку Сторм Сандерс (128) - 5:7, 6:3, 6:2, затем победила китайскую теннисистку Ван Синьюй (100) - 1:6, 6:4, 6:2, а в третьем круге также в трехсетовом поединке взяла верх над чешкой Маркетой Вондроушовой (41) - 4:6, 6:3, 6:1.

Первый в сезоне турнир серии "Большого шлема" завершится на открытых хардовых кортах "Мельбурн-Парка" 30 января. Его общий призовой фонд составит $53,9 млн, победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3,1 млн. В прошлом году победителем австралийского чемпионата у мужчин в девятый раз стал серб Новак Джокович. На этот раз он не играет - власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки планеты за нарушение правил въезда. Год назад у женщин свой второй титул на Australian Open завоевала японская теннисистка Наоми Осака.-0-