Французы стали последними полуфиналистами ЧЕ по гандболу

Источник материала: БелТА

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции стала последним участником полуфинальной стадии чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Будапеште в заключительном поединке 1-й группы французы сумели одолеть команду Дании, которая досрочно обеспечила себе выход в полуфинал, с минимальным преимуществом - 30:29. Проигрывая в середине второго тайма пять мячей, французские гандболисты в самом конце встречи смогли не только догнать соперников, но и вырвать победу. Сборная Исландии, которая также до последнего тура претендовала на попадание в квартет сильнейших команд Старого Света, разгромила черногорцев с разницей в десять мячей - 34:24. Гандболисты Нидерландов сыграли вничью с хорватами - 28:28.

Итоговое положение команд: Франция - 8 очков, Дания - 8, Исландия - 6, Нидерланды - 3, Хорватия - 3, Черногория - 2.

Итоговое положение во 2-й группе, которая базировалась в Братиславе: Испания - 8 очков, Швеция - 8, Норвегия - 6, Германия - 4, Россия - 3, Польша - 1.

Таким образом, в полуфиналах 28 января в Будапеште действующие чемпионы континента гандболисты Испании сыграют с датчанами, а французы будут соперничать со шведами. Победители полуфинальных баталий 30 января в венгерской столице встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигоавшие проведут встречу за бронзовые награды. В матче за 5-е итоговое место сыграют команды Исландии и Норвегии.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-