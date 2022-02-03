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Сборная Сенегала вышла в финал Кубка Африканских наций по футболу

03.02.2022 06:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Сборная Сенегала стала первым финалистом Кубка Африканских наций по футболу, который проходит в Камеруне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче сенегальцы обыграли команду Буркина-Фасо со счетом 3:1, все мячи были забиты в последние 20 минут встречи. За "львов Теранги" отличились Абду Диалло и Идрисса Гуйе, буркинийцы усилиями Ибраима Туре отыграли один гол, но этим и ограничились. Точку в игре в компенсированное время поставил форвард победителей Садио Мане.

Сенегальцы примут участие в финале Кубка Африки в третий раз в истории. Ранее команда добиралась до решающего матча турнира в 2002 и 2019 годах, но оба раза уступала.

В финале сборная Сенегала сыграет с победителем пары Камерун – Египет, этот матч состоится в четверг, начало в 22.00.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В полуфинальном матче сенегальцы обыграли команду Буркина-Фасо со счетом 3:1, все мячи были забиты в последние 20 минут встречи.
 
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