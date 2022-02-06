Мужской скоростной спуск на Играх в Пекине перенесен

Источник материала: БелТА

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Соревнования в скоростном спуске у горнолыжников в рамках зимних Олимпийских игр перенесены на другой день, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Старт должен был состояться сегодня в 06.00 по минскому времени, однако из-за сильного ветра несколько раз откладывался. В итоге по соображениям безопасности и для обеспечения честной борьбы и равных условий организаторы приняли решение о переносе мужского скоростного спуска на другой день. Дата и время нового старта будут объявлены позднее.-0-