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Участники зимней Олимпиады в Пекине разыграют 6 комплектов наград

06.02.2022 09:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр сегодня разыграют шесть комплектов наград. Белорусские спортсмены в сегодняшних медальных состязаниях не выступают, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первых чемпионов и призеров Игр определят мастера сноуборда (женщины, слоупстайл), саночники (мужчины). В соревнованиях по конькобежному спорту станут известны медалисты на дистанции 5000 м у мужчин. Лыжники выйдут на старт мужского скелетона (15 км классическим стилем + 15 км свободным ходом). Прыгуны на лыжах с трамплина разыграют награды на среднем трамплине, а в турнире по фристайлу женщины определят сильнейших в могуле.

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-

 
 
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Всего на пекинской Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды.
 
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