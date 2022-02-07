Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 9 комплектов наград

Источник материала: БелТА

7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На XXIV зимних Олимпийских играх сегодня планируется разыграть девять комплектов наград. Белорусские атлеты примут участие двух медальных стартах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В 11.30 по минскому времени на льду Национального конькобежного овала в Пекине начнутся соревнования женщин на дистанции 1500 м. В этом виде программы Беларусь представят Марина Зуева и Екатерина Слоева.

В полдень на биатлонной трассе в Чжанцзякоу начнется женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. За медали будут сражаться четыре белорусские биатлонистки: Ирина Лещенко (14-й стартовый номер), Анна Сола (27), Динара Алимбекова (30) и Елена Кручинкина (35).

Без белорусских атлетов будут определены чемпионы и призеры в соревнованиях по сноуборду (мужчины, слоупстайл), горнолыжному спорту (женщины, гигантский слалом; мужчины, скоростной спуск), шорт-треку (женщины, 500 м; мужчины 1000 м), прыжкам на лыжах с трамплина (смешанные команды) и фигурному катанию (командный турнир).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-