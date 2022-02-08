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Китайская фристайлистка Гу Айлин выиграла золото Олимпиады в биг-эйре

08.02.2022 07:07 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Китайская фристайлистка Гу Айлин стала чемпионкой домашних Олимпийских игр в биг-эйре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале соревнований каждая из 12 спортсменок исполнила по три прыжка, в итоговый зачет шла сумма двух лучших попыток. Перед решающим раундом Гу Айлин шла третьей, но за счет самых высоких оценок за последний прыжок общий результат китаянки - 188,25 балла - оказался наибольшим. Всего 0,75 очка чемпионке уступила занявшая 2-е место Тесс Леде из Франции, бронзовая медаль досталась представительнице Швейцарии Матильде Гремо (182,50).

Завтра награды в этой дисциплине фристайла разыграют мужчины.-0-

 
 
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Перед решающим раундом Гу Айлин шла третьей, но за счет самых высоких оценок за последний прыжок общий результат китаянки - 188,25 балла - оказался наибольшим.
 
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