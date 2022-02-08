"Думаю, немного поторопилась". Динара Алимбекова об итогах индивидуальной гонки на Играх в Пекине

Источник материала: БелТА

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки остались недовольны своими результатами в индивидуальной гонке на Олимпиаде. Об этом спортсменки рассказали в эфире "Дневника Олимпиады" на телеканале "Беларусь 1" .

Лидер белорусской команды Динара Алимбекова до последней стойки претендовала на золотую медаль, пройдя три огневых рубежа без промахов. Однако на финальной стрельбе она добавила в пассив одну штрафную минуту и в итоге показала на финише пятый результат.

"Думаю, что я немного поторопилась на стойке. Все выстрелы делала спокойно, качественно, а именно перед четвертым выстрелом поторопилась, наверное, потеряла концентрацию, - объяснила Динара Алимбекова. - Люблю индивидуальные гонки, мне нравится раскладывать силы по дистанции, но уже со второго круга я стала замерзать, было сложно двигаться быстрее. Чувства сильной усталости не было, я начала уставать только к концу дистанции. Даже несмотря на близкое место на Олимпийских играх, это все равно проигрыш. Кроме расстройства и досады, не испытываю никаких эмоций. Но состояние хорошее, буду бороться дальше".

Другие представительницы Беларуси по итогам гонки не попали в топ-40. Ирина Лещенко и Елена Кручинкина допустили по 4 промаха, Анна Сола собрала сразу 7 минут штрафа.

"Физическое состояние хорошее, но со стрельбой пока не получается. Могу работать на ноль, но почему-то не выходит", - со слезами на глазах рассказала Анна Сола.

"Я рассчитывала показать хорошую стрельбу, но не получилось. Не знаю, связано ли это с большим желанием или с техническими ошибками, а может, влияет все вместе. Конечно, ожидала лучшего результата, но я чувствую себя достаточно неплохо", - отметила Ирина Лещенко.

"Мое состояние с начала сезона оставляет желать лучшего. Очень обидно подходить к Олимпиаде с таким самочувствием, я боролась, старалась, но на данный момент это мой максимум, - сказала Ирина Кручинкина. - Надеялась, что к этим стартам немного разгонюсь, но, видимо, все еще впереди".

11 февраля на Олимпийских играх в Пекине биатлонистки выйдут на старт спринтерской гонки.-0-