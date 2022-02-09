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Участники XXIV зимних Олимпийских игр сегодня разыграют 6 комплектов наград

09.02.2022 07:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На XXIV зимних Олимпийских играх сегодня планируется разыграть шесть комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Из представителей Беларуси в медальных состязаниях примет участие только горнолыжница Мария Шканова, которой предстоит выйти на старт слаломной трассы. Пока в активе белорусской олимпийской дружины одна награда - серебро биатлониста Антона Смольского в индивидуальной гонке на 20 км.

Без белорусских атлетов будут определены чемпионы и призеры в соревнованиях по фристайлу (мужчины, биг-эйр), сноуборду (женщины, кросс), шорт-треку (мужчины, 1500 м), лыжному двоеборью (мужчины), санному спорту (мужчины, двойки).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-

Участники XXIV зимних Олимпийских игр сегодня разыграют 6 комплектов наград

 
 
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Из представителей Беларуси в медальных состязаниях примет участие только горнолыжница Мария Шканова, которой предстоит выйти на старт слаломной трассы. Пока в...
 
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