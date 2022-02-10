Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 8 комплектов наград

Источник материала: БелТА

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 8 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На склоне снежного парка Геньтин белорусские фристайлисты примут участие в смешанном командном турнире, которые впервые включен в олимпийскую программу. Каждая команда состоит из трех лыжных акробатов: два мужчины и одна женщина либо две женщины и один мужчина. Их индивидуальные результаты суммируются и побеждает команда с наибольшим количеством очков. В составе сборной Беларуси к Играм готовились олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова, а также Анна Деруго, Анастасия Андриянова, Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.

На конькобежном овале лидер белорусской команды Марина Зуева поборется за награды на дистанции 5000 м.

Белорусский фигурист Константин Милюков выступит с произвольной программой в числе 24 соискателей олимпийских наград.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по сноуборду (женщины, хафпайп; мужчины, кросс), горнолыжному спорту (мужчины, комбинация, слалом), лыжным гонкам (женщины, 10 км) и санному спорту (командная эстафета).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-



