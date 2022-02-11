|
Лара Гут-Бехрами стала олимпийской чемпионкой в супергиганте
11.02.2022 07:37 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
11 февраля, Пекин / Корр. БЕЛТА/. Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами выиграла золото Олимпийских игр - 2022 в супергиганте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующая чемпионка мира в этой дисциплине Гут-Бехрами завоевала олимпийское золото впервые в карьере. Ранее в Пекине Лара уже поднималась на подиум, став третьей в гигантском слаломе. Серебряная медаль досталась представительнице Австрии Мирьям Пухнер, уступившей чемпионке 0,22 сек. Бронза на счету еще одной швейцарки Мишель Гизин (0,30 сек. отставания). В борьбе за пьедестал Гизин всего на 3 сотые секунды опередила австрийку Тамару Типплер.
Следующий комплект наград у горнолыжниц будет разыгран 15 февраля в скоростном спуске. В воскресенье на старт гигантского слалома выйдут мужчины.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующая чемпионка мира в этой дисциплине Гут-Бехрами завоевала олимпийское золото впервые в карьере. Ранее в Пекине Лара уже поднималась на подиум, став...
|
Архив (Новости Спорта)