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Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 7 комплектов наград

13.02.2022 09:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 7 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Надежды белорусских любителей спорта сегодня связаны с выступлениями биатлонистов в гонках преследования. В женском пасьюте на 10 км выступят Динара Алимбекова, Анна Сола и Ирина Лещенко. У мужчин на дистанцию протяженностью 12,5 км выйдет серебряный призер индивидуальной гонки пекинских Игр Антон Смольский и его товарищ по команде Никита Лобастов.

В состязаниях конькобежек на дистанции 500 м Беларусь представит Анна Нифонтова.

Белорусские фристайлистки в снежном парке Геньтин примут участие в квалификации женского турнира. В составе сборной Беларуси к старту готовятся три лыжные акробатки - олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова, а также Анна Деруго и Анастасия Андриянова.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по горнолыжному спорту (мужчины, гигантский слалом), лыжным гонкам (мужчины, эстафета) и шорт-треку (женщины, эстафета; мужчины, 500 м).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-

Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 7 комплектов наград

 
 
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Надежды белорусских любителей спорта сегодня связаны с выступлениями биатлонистов в гонках преследования. В женском пасьюте на 10 км выступят Динара Алимбекова,...
 
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