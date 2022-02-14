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Футболисты "Лос-Анджелес Рэмс" выиграли Супербоул-56

14.02.2022 07:31 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Лос-Анджелес Рэмс" стали победителями Супербоула - финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В главном матче сезона "бараны" на своем поле переиграли "Цинциннати Бенгалс". По ходу игры "Рэмс" вели в счете 14:3, однако перед последней четвертью на четыре очка впереди были уже "тигры". И все же последнее слово осталось за калифорнийцами - решающий тачдаун был занесен за полторы минуты до конца финального отрезка. Оставшегося времени "Цинциннати" не хватило, итоговый счет - 23:20 в пользу "Лос-Анджелеса". Самым ценным игроком матча был признан ресивер победителей Купер Капп, в активе которого 92 ярда на приеме и два тачдауна.

Эта победа в Супербоуле стала для "Рэмс" второй в истории франшизы - ранее команда становилась сильнейшей в лиге в 1999 году. "Бенгалс" же проиграли все три финала, в которых участвовали.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Эта победа в Супербоуле стала для "Рэмс" второй в истории франшизы - ранее команда становилась сильнейшей в лиге в 1999 году. "Бенгалс" же проиграли все три финала, в...
 
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