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Американка Кейли Хамфрис выиграла золото Олимпиады по бобслею в монобобе
14.02.2022 07:45 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Американская бобслеистка Кейли Хамфрис выиграла золото Олимпиады в монобобе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующая победительница мирового форума в этой дисциплине Хамфрис одержала в Пекине уверенную победу, по сумме четырех заездов опередив ближайшую конкурентку на полторы секунды. Спортсменка не остается без медалей на четвертой Олимпиаде кряду, на счету Кейли 3 золота и одна бронза. Второй общий результат в монобобе показала еще одна представительница США Элана Майерс-Тэйлор, третье место заняла канадка Кристин де Брюин.
Медали в этой дисциплине бобслея были разыграны на Олимпийских играх впервые.-0-
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Действующая победительница мирового форума в этой дисциплине Хамфрис одержала в Пекине уверенную победу, по сумме четырех заездов опередив ближайшую конкурентку...
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