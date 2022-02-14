Американка Кейли Хамфрис выиграла золото Олимпиады по бобслею в монобобе

Источник материала: БелТА

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Американская бобслеистка Кейли Хамфрис выиграла золото Олимпиады в монобобе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующая победительница мирового форума в этой дисциплине Хамфрис одержала в Пекине уверенную победу, по сумме четырех заездов опередив ближайшую конкурентку на полторы секунды. Спортсменка не остается без медалей на четвертой Олимпиаде кряду, на счету Кейли 3 золота и одна бронза. Второй общий результат в монобобе показала еще одна представительница США Элана Майерс-Тэйлор, третье место заняла канадка Кристин де Брюин.

Медали в этой дисциплине бобслея были разыграны на Олимпийских играх впервые.-0-



