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Изменилось время начала мужской олимпийской эстафеты по биатлону
14.02.2022 14:33 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Организаторы пекинской Олимпиады перенесли время старта мужской эстафетной гонки биатлонистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В связи с морозами завтрашняя гонка 4 х 7,5 км начнется в 9.30 по минскому времени, а не в полдень, как было запланировано ранее. В составе белорусской команды на лыжню в Чжанцзякоу выйдут Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и серебряный призер индивидуальной гонки Антон Смольский.
Белорусы получили 5-й номер, а всего в эстафету заявлена 21 команда.-0-
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В связи с морозами завтрашняя гонка 4 х 7,5 км начнется в 9.30 по минскому времени, а не в полдень, как было запланировано ранее. В составе белорусской команды на лыжню в...
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