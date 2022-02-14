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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в главный олимпийский финал
14.02.2022 14:57 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова пробилась в главный олимпийский финал женских соревнований по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем лучшем прыжке первого финального этапа олимпийская чемпионка ОИ-2018 получила 92,00 балла.
Дебютантка Игр 17-летняя Анастасия Андриянова не попала в число 6 спортсменок, которые продолжат борьбу за места на пьедестале почета.-0-
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В своем лучшем прыжке первого финального этапа олимпийская чемпионка ОИ-2018 получила 92,00 балла.
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