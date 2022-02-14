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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала олимпийское серебро в лыжной акробатике
14.02.2022 15:15 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебряную олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Это вторая награда белорусов на пекинской Олимпиаде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Это вторая награда белорусов на пекинской Олимпиаде.
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