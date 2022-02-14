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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова обеспечила себе медаль Олимпиады

14.02.2022 15:15 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская фристайлистка Анна Гуськова обеспечила себе медаль Олимпиады в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.-0-

 
 
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Белорусская фристайлистка Анна Гуськова обеспечила себе медаль Олимпиады в Пекине
 
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