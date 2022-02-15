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Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле

15.02.2022 07:15 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо выиграла золото Олимпиады в слоупстайле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В лучшей из трех попыток в финале Гремо набрала 86,56 балла, что позволило ей разменять серебро Пхенчхана в этой дисциплине на золото Пекина. Второй результат, уступив швейцарке всего 0,23 балла, показала Гу Айлин из Китая. Ранее на домашних Играх девушка стала чемпионкой в биг-эйре, где Гремо была третьей. Бронзовую награду в слоупстайле завоевала эстонка Келли Силдару (82,06). Эта медаль на зимних олимпиадах стала для Эстонии первой с Ванкувера-2010.

Завтра медали в этой дисциплине фристайла разыграют мужчины.-0-

 
 
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15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская фристайлистка Матильда Гремо выиграла золото Олимпиады в слоупстайле, сообщает корреспондент...
 
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