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Австрийская сноубордистка Анна Гассер выиграла золото Олимпиады в биг-эйре
15.02.2022 07:39 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Австрийская сноубордистка Анна Гассер стала двукратной олимпийской чемпионкой в биг-эйре, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Спортсменка защитила звание олимпийской чемпионки, добытое четыре года назад. По сумме двух лучших попыток австрийка набрала 185,50 балла, более чем на восемь очков опередив Зои Садовски-Синнотт из Новой Зеландии. В этой дисциплине в Пхенчхане Зои была третьей, также на счету новозеландки золото пекинских Игр в слоупстайле. Бронза в биг-эйре досталась представительнице Японии Кокомо Мурасе (171,50).
Также сегодня сильнейших в этой дисциплине сноуборда определят мужчины.-0-
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Спортсменка защитила звание олимпийской чемпионки, добытое четыре года назад. По сумме двух лучших попыток австрийка набрала 185,50 балла, более чем на восемь очков...
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