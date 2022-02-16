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Американский фристайлист Алекс Холл стал олимпийским чемпионом в слоупстайле
16.02.2022 07:51 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Американский фристайлист Алекс Холл стал олимпийским чемпионом в слоупстайле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой из трех попыток в финале Холл набрал 90,01 балла - этот результат так и остался непревзойденным. Вторую сумму, уступив победителю 3,53 очка, набрал еще один американец Николас Геппер - спортсмен завоевывает медаль в слоупстайле на третьей Олимпиаде подряд. Бронзовую награду соревнований выиграл представитель Швеции Йеспер Тьядер (85,35).-0-
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В первой из трех попыток в финале Холл набрал 90,01 балла - этот результат так и остался непревзойденным. Вторую сумму, уступив победителю 3,53 очка, набрал еще один...
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