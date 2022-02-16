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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Дубае

16.02.2022 08:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире в Дубае с призовым фондом $703 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 1/16 финала вторая ракетка планеты уверенно переиграла в двух сетах украинку Марту Костюк (49-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 15 минут. Следующей соперницей Арины Соболенко будет чешская теннисистка Петра Квитова (25).

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (17) в первом раунде уступила российской теннисистке Веронике Кудерметовой (31) - 3:6, 4:6.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В матче 1/16 финала вторая ракетка планеты уверенно переиграла в двух сетах украинку Марту Костюк (49-й номер мирового рейтинга) - 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 15...
 
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