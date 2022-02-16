Анна Сола: мы приехали на Олимпиаду не за такими результатами

Источник материала: БелТА

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Анна Сола прокомментировала выступление команды в олимпийской эстафетной гонке, где белоруски заняли 13-е место, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Очень обидно. Столько выполнено работы перед стартами, и ничего не получается. Мы расстроены. Однако впереди масстарт, есть еще один шанс. Будем стараться, надеюсь, удача будет к нам благосклонна. Пока эта Олимпиада для нас - сплошные антирекорды, мы приехали сюда не за этим, - рассказала Сола. - Накануне обсуждали с девочками, что очень быстро летит время: тренировка - отдых - сон, но сегодня, когда ехали в автобусе, я начала чувствовать, что мне тяжело дышать, все давит. Постараюсь восстановиться".-0-









Фото Андрея Покумейко