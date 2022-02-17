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Участники зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 6 комплектов наград

17.02.2022 07:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 6 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях по конькобежному спорту белорусские спортсменки Екатерина Слоева и Анна Нифонтова попробуют показать свои лучшие результаты на дистанции 1000 м. Белорусская фигуристка Виктория Сафонова выступит с произвольной программой в женском одиночном катании.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по фристайлу (женщины, ски-кросс), горнолыжному спорту (женщины, комбинация), лыжному двоеборью (командный турнир) и хоккею (женщины).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки.

Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-

 
 
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В состязаниях по конькобежному спорту белорусские спортсменки Екатерина Слоева и Анна Нифонтова попробуют показать свои лучшие результаты на дистанции 1000 м....
 
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