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Участники зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 5 комплектов наград

18.02.2022 07:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 5 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские биатлонисты проведут сегодня заключительные олимпийские гонки. В женском масс-старте на 12,5 км выступят Динара Алимбекова и Анна Сола. Серебряный призер олимпийской индивидуальной гонки Антон Смольский поспорит за награды мужского масс-старта на 15 км. Конькобежец Игнат Головатюк выйдет на дистанцию 1000 м.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по фристайлу (женщины, хафпайп; мужчины, ски-кросс).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки.

Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-

 
 
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Белорусские биатлонисты проведут сегодня заключительные олимпийские гонки. В женском масс-старте на 12,5 км выступят Динара Алимбекова и Анна Сола.
 
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