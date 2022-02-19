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Новозеландский фристайлист Нико Портеус выиграл золото Олимпиады в хафпайпе

19.02.2022 09:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Новозеландский фристайлист Нико Портеус стал олимпийским чемпионом по хафпайпу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Три призовых места в этой дисциплине заняли те же спортсмены, что и четыре года назад. Бронзу Пхенчхана Портеус разменял на золото Пекина, для Новой Зеландии эта медаль высшей пробы стала уже второй на Играх-2022. Серебряную медаль завоевал американец Дэвид Уайз, на двух предыдущих Олимпиадах становившийся чемпионом. Бронза досталась его соотечественнику Алексу Феррейре, который в Пхенчхане-2018 был в хафпайпе вторым.-0-

 
 
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Три призовых места в этой дисциплине заняли те же спортсмены, что и четыре года назад. Бронзу Пхенчхана Портеус разменял на золото Пекина, для Новой Зеландии эта...
 
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