В Пекине официально закрылись XXIV зимние Олимпийские игры

Источник материала: БелТА

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр завершилась на Национальном стадионе китайской столицы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшняя церемония была менее масштабной, чем открытие Игр, ведь многие спортсмены уже уехали из Пекина. По правилам оргкомитета Игр рекомендовалось покинуть деревню в течение двух суток после завершения соревнований.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил оргкомитет и весь китайский народ за отличную организацию Олимпиады и объявил о закрытии главных зимних соревнований четырехлетия.

Государственный флаг Беларуси на сегодняшнем параде атлетов пронес конькобежец Игнат Головатюк. Во время открытия пекинской Олимпиады 4 февраля он вместе с еще одной конькобежкой Анной Нифонтовой также был знаменосцем белорусской олимпийской сборной. На Олимпийских играх-2022 Беларусь представляли 27 атлетов в шести видах спорта - биатлон, фристайл, конькобежный спорт, фигурное катание, горнолыжный спорт, лыжные гонки. Белорусы завоевали две медали - сначала биатлонист Антон Смольский стал серебряным призером в индивидуальной гонке, а затем фристайлистка Анна Гуськова завоевала серебро в состязаниях лыжных акробаток. В итоговом медальном зачете белорусская команда расположилась на 24-м месте.

Для белорусов это были восьмые зимние Игры в суверенной истории. Отдельной командой Беларусь дебютировала в 1994 году в норвежском Лиллехаммере. На предыдущей зимней Олимпиаде, проходившей в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане, белорусы завевали 3 награды (два золота и серебро), заняв 15-е место в медальном зачете. Лучшим результатом является 8-е место в медальном зачете в Сочи-2014, когда в копилке белорусской сборной было 6 наград - 5 золотых и 1 бронзовая. Всего в активе сборной Беларуси на восьми зимних ОИ 20 медалей - 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. Вскоре белорусские олимпийцы продолжат зимний сезон. Лыжные акробаты вернулись из Китая в Минск, чтобы продолжить подготовку к очередному этапу Кубка мира, который состоится 26 февраля в российском Ярославле. Биатлонисты сразу из Пекина отправились на сбор в австрийский Рамзау, где будут тренироваться перед этапом Кубка мира в финском Контиолахти (3-6 марта).

В пекинских Олимпийских играх принял участие 2871 спортсмен из 91 страны. На зимних играх дебютировали атлеты из Гаити и Саудовской Аравии. Было разыграно 109 комплектов наград. Медальный зачет уверенно выиграли спортсмены Норвегии, завоевавшие 37 наград - 16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 27 (12, 10, 5), третье место заняла сборная Китая - 15 (9, 4, 2). Российские олимпийцы завоевали 32 медали (6, 12, 14) и оказались на девятой позиции в медальном списке. Олимпийские награды завоевали представители 29 стран. Соревнования проходили на 25 объектах, расположенных в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Впервые на Играх были представлены соревнования в командном турнире по лыжной акробатике, женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее. Пекин стал первым городом, который принимал летние и зимние Олимпийские игры.

Китайская столица передала зимнюю олимпийскую эстафету итальянским Милану и Кортина д'Ампеццо, которые в 2026 году станут хозяевами XXV зимней Олимпиады.-0-