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Международная федерация хоккея отстранила Беларусь и Россию от участия в турнирах

01.03.2022 06:03 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск / Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила белорусские и российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает пресс-служба ИИХФ.

По итогам внеочередного заседания Совет ИИХФ постановил исключить все белорусские и российские национальных сборные и клубы от участия во всех соревнованиях или мероприятиях ИИХФ в каждой возрастной категории до дальнейшего уведомления. Как говорится в официальном заявлении, эти действия были инициированы Советом, чтобы позволить ИИХФ обеспечить безопасность турниров и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков.

Таким образом, в 2022 году Беларусь не будет участвовать на взрослом чемпионате мира по хоккею в Финляндии и на юниорском чемпионате мира в Германии. К тому же, хоккейный клуб "Гомель" не примет участие в суперфинале Континентального кубка, который пройдет в Дании с 4 по 6 марта.

Также у России отобрали право на проведение молодежного ЧМ-2022, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.

О последующих решениях ИИХФ относительно упомянутых турниров будет объявлено в ближайшее время. -0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По итогам внеочередного заседания Совет ИИХФ постановил исключить все белорусские и российские национальных сборные и клубы от участия во всех соревнованиях или...
 
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